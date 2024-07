Neue Führung bei den Parteifreien in Buchdorf

Der Ortsverband der PWG-FW Buchdorf hat eine neue Führung. Vorsitzender Günther Otto erklärte bei einer Versammlung, dass sich der bisher amtierende Vorstand nicht mehr zur Wahl stelle. Die Weichen sollten mit Blick auf die im Jahr 2026 anstehende Wahl des Gemeinderats neu gestellt werden.

Nach eingehender Diskussion, so teilt die Gruppierung mit, habe man sich auf folgende Kandidaten für den Vorstand geeinigt: Vorsitzender Matthias Lechner, Vorsitzender und gleichberechtigter Stellvertreter Thomas Rößner, Kassier Thomas Liebhäuser und Schriftführerin Paula Haunstetter. Die Anwesenden nahmen diesen Vorschlag einstimmig an.

Kritik von PWG-FW Buchdorf: Vieles geht nur schleppend voran

Gemeinderat Thomas Liebhäuser informierte über die Arbeit im Gemeinderat und dessen öffentliche Entscheidungen. Er erwähnte, dass vieles nur „schleppend“ vorangehe. Dabei kam zum Beispiel zur Sprache, dass der Grunderwerb für die neue Erdaushubdeponie bereits vor etwa vier Jahren getätigt worden sei und die Planungen schon vor der laufenden Amtsperiode in Auftrag gegeben worden seien. Für Photovoltaik auf den Dächern von Gebäuden der Gemeinde sei bereits 2022 ein Auftrag für ein Konzept an ein Ingenieurbüro vergeben worden. Dies sei allerdings nicht zielführend gewesen. Das Projekt „Sportheim-Neubau“ sahen die Anwesenden laut Pressemitteilung „allgemein kritisch“.

Gemeinderätin Haunstetter kritisierte, zuletzt seien die Baukosten für die „Neue Mitte“ in Buchdorf öffentlich falsch dargestellt worden. In den kommenden vier Jahren würden Zinsen in Höhe von insgesamt 480.000 Euro anfallen. Aber dann seien die Schulden noch nicht getilgt. Der voraussichtliche Schuldenstand der Gemeinde werde bis Ende 2027 auf über 8,3 Millionen Euro steigen. Bis wann diese Schuldenlast getilgt werde und wie viel Geld für weitere Zinsbelastungen bis zur endgültigen Tilgung noch bereitgestellt werden müsse, könne noch nicht gesagt werden.

Darum stehe die Förderung für das Bürgerhaus in Höhe von 3,1 Millionen Euro für die PWG-FW-Fraktion im Gemeinderat in keinem Verhältnis zur Zinsbelastung. Hinzu komme die Abwasserbeseitigung für die „Neue Mitte“. Dafür seien rund 350.000 Euro vorgesehen. Die müssten die Bürger über ihre Abwassergebühren bezahlen. Die Parteifreien lehnten auch deshalb das Vorhaben ab. (AZ)