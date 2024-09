Selber-g'macht-Markt Harburg in einer neuen Dimension

Vor sieben Jahren kam der Gewerbeverband Harburg an einen Punkt, an dem Grundsätzliches entschieden werden musste. Der klassische Frühjahrsmarkt war bereits wegen mangelnder Beteiligung von Händlern eingestellt worden, nun drohte dem Herbstmarkt das gleiche Schicksal. In dieser Situation wagte der Verband, der die Märkte auf die Beine stellte, etwas komplett Neues: einen Selber-g‘macht-Markt. Der war 2017 gleich bei der Premiere ein voller Erfolg, ist in den folgenden Jahren sogar während der Corona-Pandemie stetig gewachsen und erreicht bei der erneuten Auflage am Sonntag, 29. September, nun eine neue Dimension.

Die Idee für den Selber-g‘macht-Markt in Harburg hatte Matthias Schröppel, der schon damals dem Vorstand des Gewerbeverbands angehörte. Der Gedanke, der dahinter steckte: „Wir haben so viele Hobby-Handwerker, Bastler und Künstler - lasst uns mit denen einen Markt organisieren.“ Beim ersten Termin waren sogleich 45 Standbetreiberinnen und -betreiber mit dabei. Auch die Menschen in der Region waren neugierig auf diesen neuen Markt und kamen zahlreich.

Auch die Corona-Pandemie konnte den Selber-g‘macht-Markt nicht stoppen

Das Interesse steigerte sich in der Folge immer weiter. Auch von der Corona-Pandemie ließen sich die Markt-Verantwortlichen nicht bremsen. Schröppel erinnert sich: „Wir wollten den Markt unbedingt fortführen, da während der Pandemie viele Leute ein neues Hobby entdeckt haben und sich bei dem Markt präsentieren wollten.“ Deshalb habe der Verband damals auch ordentlich in Hygienemaßnahmen investiert.

Inzwischen, so berichten Matthias Schröppel und Martin Kilian, der neue Vorsitzende des Harburger Gewerbeverbands, sei der Markt überregional bekannt. Die Händler kämen zwar zum Großteil aus dem Landkreis Donau-Ries und angrenzenden Gebieten, aber auch beispielsweise aus dem Raum München, Nürnberg und Ulm - und sogar bis aus Passau und dem Bodensee-Raum. Aus diesem Grund unterstütze auch die Marke Donauries die Veranstaltung, hinter der offiziell die Stadt steht.

Um den Charakter des Markts nicht zu verfälschen, achten die Organisatoren nach eigenen Angaben schon bei der Anmeldung darauf, „dass es keine Händler mit Billigware aus Fernost gibt“. Immer wieder staunen lasse einen die Kreativität der Teilnehmenden, so Kilian: „Ihre Ideen und ihr Können sind unglaublich.“ Die von Hand gefertigten Produkte kämen aus verschiedensten Bereichen, zum Beispiel Keramik, Schmuck, Taschen, Herbst-Deko, Kleidung, Artikel aus Papier, Liköre und Lebensmittel.

Dieses Mal sind beim Selber-g‘macht-Markt in Harburg rund 95 Händler dabei

In den vergangenen Wochen gingen beim Gewerbeverband rund 95 Anmeldungen ein - ein Rekord. „Das sind über 20 Händler mehr als zuletzt“, erklärt Schröppel. Deshalb habe man das Marktgelände in der malerischen Altstadt ausgeweitet: Es reicht nun vom Marktplatz her in der neu gestalteten Donauwörther Straße bis zur Geopark-Infostelle. Auch in der Egelseestraße, auf der Steinernen Brücke und am Wörnitzstrand in der Grasstraße befinden sich Stände. Wegen der neuen Dimension müssen Schröppel zufolge auch die Rahmenbedingungen angepasst werden. Erstmals habe ein Parkkonzept erarbeitet werden müssen. Hinzu kämen weitere Essens- und Getränkestände sowie Toiletten. Insgesamt ist der Initiator davon überzeugt, „dass die Qualität des Markts noch besser wird“. Von den Ausmaßen her gelange man aber ans Limit. Noch größer solle der Markt nicht werden.

Aufgrund des Erfolgs des Selber-g‘macht-Markts hat der Gewerbeverband dieses Konzept zum Teil auch auf den Harburger Weihnachtsmarkt übertragen. Am Samstag des zweiten Adventswochenendes ist zunächst ein „Glühweinmarkt“ angesagt, ehe am Sonntag die „Selber-g‘macht-Weihnacht“ stattfindet. Über 40 Händler werden dazu erwartet. (AZ, wwi)