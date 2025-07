Beachparty in Otting am Samstag: Was ist alles geboten?

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Otting lädt auch in diesem Jahr wieder zu ihrer beliebten Party ein. Die Veranstaltung findet am Samstagabend auf dem Festplatz am Alten Sportplatz in der Gullenbachstraße 18 statt. Los geht’s um 20 Uhr. Die KLJB organisiert die sommerliche Feier seit ihrer Premiere im Jahr 1998.

Auch diesmal sorgt DJ Espey für musikalische Highlights und ausgelassene Stimmung. Der Pool wird wie gewohnt aufgebaut, und für die passende Beach-Atmosphäre ist ebenfalls gesorgt. Neben kühlen Getränken gibt es wieder Bademäntel und Handtücher zu kaufen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es in Otting keine Bank oder Geldautomaten gibt – Bargeld also nicht vergessen.

Einlassbestimmungen: Jugendliche unter 16 Jahren erhalten nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten Zutritt. Für 16- und 17-Jährige ist eine volljährige Aufsichtsperson sowie ein Aufsichtszettel erforderlich. Laut dem Vorstand der KLJB findet die Beachparty auch bei Regen statt, am Eingang stehen Regenponchos zum Verkauf bereit. (AZ)