JVA Kaisheim: Gefängnis-Direktorin in schwierigen Zeiten

Es sind unruhige, schwierige Zeiten, in denen Isabel Gatterer-Loh ihr neues Amt angetreten hat. Seit dem 1. Juli ist sie Direktorin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim. Die ist mit 626 Haftplätzen und 280 Dienststellen eine der größten in Bayern. Kaum hatte Gatterer-Loh ihre Arbeit aufgenommen, erschütterte im gut 40 Kilometer weiter südlich gelegenen Gefängnis in Gablingen ein offensichtlicher Skandal den Justizvollzug in Bayern. Bedienstete sollen dort mit Duldung oder sogar auf Geheiß der stellvertretenden Leiterin Häftlinge misshandelt haben. Der Fall belaste den gesamten bayerischen Vollzug und damit auch die Anstalt in Kaisheim, erklärt die dortige Leiterin: „Das ist für uns eine schlimme Situation.“

