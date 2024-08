Polizei stoppt in Fünfstetten einen angetrunkenen Autofahrer

Die Polizei hat am Dienstagabend in Fünfstetten einen angetrunkenen Autofahrer erwischt. Eine Streifenbesatzung hielt um 20.30 Uhr am Marktplatz den 53-Jährigen an, um ihn und seinen Pkw zu überprüfen. Dabei stellten die Beamten eine deutliche „Fahne“ bei dem Mann fest.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Beamten veranlassten einen gerichtsverwertbaren Test auf der Dienststelle in Donauwörth, wo sich das Ergebnis bestätigte. Eine Anzeige war die Folge. (AZ)