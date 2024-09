Schmalkaldischer Krieg: Wie das neutrale Rain zwischen die Fronten geriet

Es war ein unruhiger, unglücklicher Sommer vor 478 Jahren für den Gerichtssprengel. In der Rainer Geschichtsschreibung noch wenig bekannt, brachte Heimatforscher Ernst Bauer mit einem fundierten und sehr gut besuchten Vortrag beim „Freundeskreis Alt Rain“ Licht in die Ereignisse des Jahres 1546. Der Schmalkaldische Krieg begann Anfang Juli als Donaufeldzug. Auf der einen Seite standen Kaiser Karl V., ein Habsburger, mit seinen Verbündeten für die katholische Sache, auf der anderen Seite standen die im Schmalkaldischen Bund vereinigten Protestanten. 1531 hatten neun Territorien und sieben Städten in Schmalkalden die Vereinigung gegründet, bis 1543 folgten 43 weitere Beitritte, darunter 1536 die Reichsstadt Augsburg.

