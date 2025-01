Diebstahl in Donauwörth: Mann mit Messer und Diebesgut gefasst

In einem Verbrauchermarkt am Neurieder Weg in Donauwörth hat ein Mann am Mittwoch um 12.30 Uhr versucht, zwei elektrische Geräte im Wert von circa 32 Euro zu stehlen. Er steckte die Waren in seine Jackentasche und bezahlte an der Kasse nur eine Packung Nudeln, so die Polizei.

Eine Angestellte sprach den Mann nach dem Kassenbereich an, woraufhin der 36-Jährige die Flucht ergriff. Er konnte jedoch vor Ort festgehalten werden. Die Polizei fand bei der Durchsuchung des Mannes ein griffbereites Messer. Die Beamten stelten sowohl Messer als auch Diebesgut sicher. Der Verdächtige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Polizeiwache gebracht. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Diebstahl mit Waffen wurde eingeleitet. (AZ)