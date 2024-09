Unbekannter stiehlt Stromgerät von Rübenfeld in Donauwörth

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende ein Stromgerät samt Autobatterie von einem Feld in Donauwörth gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gehörten diese zu einem kniehohen elektrischen Weidezaun, den ein Landwirt zum Schutz vor ungebetenen Nagern an seinem Rübenfeld aufgestellt hatte. Das Feld liegt zwischen dem Biergarten „Gump“ und dem Schweizer Hof direkt neben dem Radweg entlang der Staatsstraße. Die Polizei bittet Zeugen bei Hinweisen sich telefonisch an 0906/706670 zu wenden. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weidezaun Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis