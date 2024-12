Schülerin beklaut: Diebstahl in unversperrtem Klassenraum

Zu einem Diebstahl ist es am Montag, 25. November, in Donauwörth gekommen. Zwischen 11.20 Uhr und 11.35 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person aus dem Ranzen einer Schülerin in einem unversperrten Klassenraum in der Neudegger Allee Kopfhörer des Typs „Urbanista Seoul Vivid Purple“ sowie einen weißen Apple Pencil in einem Gesamtwert von rund 200 Euro.

Die Seriennummer ist bekannt. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der 0906/706670 an die Polizei Donauwörth zu wenden. (AZ)