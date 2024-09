Ladendiebin in Drogerie in Rain fliegt auf

In einem Drogeriemarkt in Rain ist eine Ladendiebin aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilt, bezahlte die 36-Jährige in dem Geschäft in der Neuburger Straße Waren im Wert von 8,74 Euro. Als die Kundin im Anschluss das Geschäft verlassen wollte, löste ein Artikel, den sich bei sich trug, die Diebstahlsicherung im Ausgangsbereich aus.

Es kam heraus, dass in einer mitgeführten Stofftasche noch unbezahlte Waren im Wert von 57,67 Euro waren. Der Diebin wurde von der Geschäftsleitung ein schriftliches Hausverbot für zwei Jahre ausgehändigt. (AZ)