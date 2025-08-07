Parken an den Kliniken in Donauwörth und Nördlingen wird noch im August anders: Das müssen Sie wissen

Das gKU Donau-Ries führt an der Donau-Ries Klinik in Donauwörth und dem Stiftungskrankenhaus Nördlingen jeweils eine digitale Parkraummanagementlösung ein. Laut Pressemitteilung soll sie noch im August auf den Parkflächen der Klinikgelände zum Einsatz kommen. Das System funktioniert ohne Schranken und Tickets, stattdessen berechnet es die Parkdauer automatisch mittels Kennzeichenerkennung an Ein- und Ausfahrt.

Die Bezahlung erfolgt an benutzerfreundlichen Kassenautomaten oder online unter Angabe des Kennzeichens. Durch die Umstellung kommt es zu keiner Erhöhung der bisherigen Parkgebühr pro Stunde, die ersten 30 Minuten Parkzeit sind weiterhin kostenfrei. Das Tagesticket beläuft sich auf 8 Euro.

Die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge werden gescannt

In Donauwörth wird die bisherige störanfällige Schrankenanlage durch das neue System ersetzt. Es kommt auf Besucherparkplatz (P1), Mitarbeiterparkplatz (P2), und Pallicare (P3) zum Einsatz und arbeitet mit Kennzeichenerkennung, die ein- und ausfahrende Fahrzeuge scannt. Daraus berechnet das System die genaue Parkzeit. Das Lesen des Kennzeichens erfolgt gemäß Europäischer Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Anhalten an Ein- und Ausfahrt ist nicht erforderlich, was zu Stoßzeiten Rückstau vermeidet und einen kleinen Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstoßes rund um die Klinik leistet.

In Nördlingen mussten sich Nutzer bisher bei der Ankunft am Stiftungskrankenhaus für eine Parkdauer entscheiden und ein entsprechendes Ticket lösen. Das neue System bietet mehr Flexibilität. Auch dort werden die Fahrzeuge gescannt und die Parkdauer automatisch ermittelt. Parkende können künftig am Ende ihres Aufenthaltes ihren Parkaufenthalt unter Angabe ihres Kfz-Kennzeichens bezahlen.

Was passiert mit den erfassten Daten?

Wissenswertes über das neue Parksystem in Kürze:

Digitales Bezahlen: Beim Ein- und Ausfahren wird das Kennzeichen des Fahrzeugs mithilfe eines Scanners gelesen und automatisch die Parkdauer ermittelt. Die Kassenautomaten lassen sich schnell und einfach bedienen und bieten umfangreiche Zahlungsmöglichkeiten. Die Bezahlung ist mit Münzen, mit Karte sowie per Apple und Google Pay (NFC) möglich. Zudem können Parkende online bezahlen.

Barzahlung: Kleingeld bereithalten, denn der Automat gibt kein Wechselgeld zurück. Er weist jedoch deutlich beim Bezahlvorgang darauf hin, den man unterbrechen kann, um den genauen Betrag einzuwerfen oder sich für Kartenzahlung (EC- und Kreditkarte) zu entscheiden. Ausgehängte Beschilderung erinnert daran, das Bezahlen nicht zu vergessen.

Welche Daten werden erfasst? Eine Bildaufnahme des Fahrzeug-Kennzeichens sowie eine Textdatei mit Zeit- und Datumsstempel zur Ermittlung der Parkdauer werden festgehalten. Es findet ausdrücklich keine Video-Aufzeichnung statt. Es wird auch kein öffentlicher Grund erfasst. Das Lesen des Kennzeichens erfolgt gemäß Art 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO.

Was passiert mit den erfassten Daten? Bei der Einfahrt wird nur das Kennzeichen erfasst. Es ist dabei nicht erkennbar, wer der Fahrzeugführer ist. Lediglich im Fall eines Parkverstoßes kann über eine Abfrage beim Kraftfahrtbundesamt die Ermittlung der Halterdaten erfolgen, die zu diesem Zweck temporär in Deutschland gespeichert werden. Liegt kein Parkverstoß vor, werden die Daten über Ein- und Ausfahrt automatisch gelöscht.

An wen wende ich mich bei Fragen? Die Abwicklung auf den Parkflächen übernimmt die Mobility Hub Parkservice GmbH. Letztere wird für alle Rückfragen rund um das Parken seitens Parkender zur Verfügung stehen. Kontaktdetails können der aushängenden Hinweisbeschilderung entnommen werden oder über www.mh-parkservice.de.

Die digitale Lösung spart durch den Verzicht auf Tickets, Papier sowie Müll ein. Aufgrund dessen gilt das System nicht nur nachhaltiger, sondern auch deutlich kosteneffizienter und weniger anfällig im Betrieb als Schrankenanlagen. “Wir waren auf der Suche nach einem anwenderfreundlichen Parkraum- Managementsystem, das unsere bestehende, schrankenbasierte Lösung ersetzt. Das Peter Park System hat uns überzeugt, denn der Verzicht auf Schranken sorgt für ein reibungsloses Ein- und Ausfahren ohne Wartezeiten und Rückstaus. Die umständliche Interaktion mit dem Ticket an der Schranke entfällt zukünftig.”, sagt Doreen Stoll, Leitung Zentralabteilung Einkauf und Versorgung der Donau-Ries Kliniken.

“Wir wollten mit unserem Parkraummanagementsystem mit der Zeit gehen und haben uns für die digitale, schrankenlose Lösung von Peter Park entschieden. Sie funktioniert nahezu wartungsfrei und ist benutzerfreundlich. Parkende können unsere Parkflächen auch weiterhin nahtlos befahren und verlorene Tickets gehören damit der Vergangenheit an”, erläutert Jürgen Wiedemann, Leitung Zentralabteilung Finanzen und Organisation des gemeinsamen Kommunalunternehmens Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime. (AZ)