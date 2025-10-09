„Diskrete Altersüberprüfung“: Was Lars Redlich in Donauwörth verwundert

Unter tosendem Applaus wird Lars Redlich an diesem Abend im Donauwörther Zeughaus vom Publikum begrüßt. Doch dieser Applaus lässt ihn noch nicht genug wie ein Popstar fühlen, daher drückt er kurzerhand Zuschauern Stofftiere und Unterwäsche in die Hand und wiederholt seinen Auftritt. Dieses Mal wird er mit den vorher verteilten Präsenten beworfen, während die Zuschauer ihn erneut jubelnd begrüßen.

Bereits zum zweiten Mal ist der Künstler Lars Redlich im Rahmen der Kulturtage in Donauwörth, bereits im vergangenen Jahr überzeugte er hier das Publikum. Dieses Mal ist er mit seiner Show „Ein bisschen Lars muss sein“ zu Gast. Gekonnt bezieht er dabei immer wieder einzelne Personen aus dem Publikum oder auch das ganze Plenum mit in seine Show ein. So gibt er den Hit „Sympathy for the Devil“ von den Rolling Stones wieder, aber als gurrende Taube und animiert die Zuschauenden zum Mitmachen. Die Frauenquote ist Redlich sehr wichtig, auch wenn er eine „One-Man-Show“ ist, wie er selbst sagt. Daher hat er sich für seinen Auftritt eine Bühnenpartnerin organisiert.

Lars Redlich macht im Donauwörther Zeughaus eine „diskrete Altersüberprüfung“

Seine digitale künstliche Intelligenz „Siri“ mischt sich ab sofort immer wieder ein, gibt Witze oder ihre Meinung zum Besten. Dabei ist sie meist wenig begeistert von seiner Performance und gibt ihm Tipps wie er das nächste Mal besser sein kann. So hat Redlich den beliebten Sommerhit „Despacito“ lose ins Deutsche „übersetzt“. Und singt „Scheiß Moskito“ über die Mücken, die sich bei ihm im Schlafzimmer wohlfühlen und ihm die Nerven rauben.

Um sein Publikum besser kennenzulernen macht Redlich eine „diskrete Altersüberprüfung“, wie er es nennt. Dabei spielt er Hits aus verschiedenen Musikepochen an und überprüft die Zahl der Mitsingenden. Dass diese bei „Mein kleiner grüner Kaktus“ aus den 30er Jahren besonders hoch ist, verwundert ihn dann doch, „hier haben wohl einige ihre Jugend in den 30er Jahren verbracht“. Beim „Mecker-Lied“ nimmt Redlich Jammerer aus dem Publikum auf und setzt sie als Hintergrund für sein Lied zusammen, das über unnötiges Jammern geht und mit der Botschaft schließt, „mit Zufriedenheit kommt auch das Glück zu dir“. Das Publikum darf auch selbst bei der Komposition eines Liedes unterstützen, so werden Worte des Publikums (Sonnenschein, Literaturnobelpreis, Arschgeweih, Rosenpavillion und Donau) verwendet, um dabei ein ganz individuelles Lied zu kreiieren. „Ohne ChatGPT“, betont Redlich noch auf Nachfrage.

Zwei Zugaben bei Lars Redlich im Donauwörther Zeughaus

Redlich dichtet seine Lieder immer auf der Melodie anderer Lieder und macht sie dabei lustig und mitsingbar. Bei seinem „Frauen-Medley“ singt er dabei Texte auf die Melodien von „Girls just wanna have fun“ oder auch „Ave Maria“, wobei er dabei mit einer ungewöhnlichen Stimme auch in den höchsten Lagen begeistert. Das Publikum erklatscht sich noch zwei Zugaben. Bei der letzten Zugabe meint Redlich, es dürften sich nun noch alle Lieder wünschen. „Ich will nicht, dass jemand unzufrieden nach Hause geht“, meint der Künstler. Und so rufen die Gäste ein um das andere Lied hinein. Diese sind Redlich mal mehr, mal weniger bekannt. Bei „Bella Napoli“ von der Augsburger Gruppe Roy Bianco & die Abbrunzati Boys muss er zum Beispiel passen, so dass der Zuschauer den Refrain von diesem kurzerhand selbst zum Besten gibt. So vergeht ein sehr kurzweiliger Abend mit Lars Redlich, der zu guter Letzt noch „Über den Wolken“ anspielt, „für eine gute Abschlussstimmung“.