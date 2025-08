Welche Straßenbauarbeiten stehen in den Ferien an?

Sie gehören unweigerlich zu den Sommerferien dazu: Straßenbaustellen. Die Behörden nutzen die Zeit oft, um Arbeiten durchzuführen, wenn etwas weniger Verkehr herrscht. Auch in unserer Region wird es deshalb in den kommenden Wochen einige Baustellen geben. Dabei gibt es auch einige Sperrungen.

So zum Beispiel auf der Staatsstraße zwischen Graisbach und Lechsend. Die Arbeiten laufen bereits seit Mitte Juli. Hier finden neben Hangsicherungsarbeiten auch Arbeiten an der Straße statt. Diese umfassen die Verbreiterung der Fahrbahn, den Ausbau der Einmündung sowie die Erneuerung des Asphalts in der Ortsdurchfahrt Lechsend. Das verantwortliche Staatliche Bauamt Augsburg teilt mit, dass die Arbeiten über den gesamten Ferienzeitraum und auch noch darüber hinaus bestehen bleiben.

Kreisstraße im Bereich der Kaisheimer Bernhardisiedlung vollständig gesperrt

Das Staatliche Bauamt ist auch für Arbeiten an der B25 zwischen Fremdingen und Minderoffingen verantwortlich. Dort wird ein Geh- und Radweg gebaut, die Arbeiten laufen ebenfalls bereits seit Mitte Juli. „Hier ist keine Vollsperrung nötig. Es wird lediglich eine Einengung und Geschwindigkeitsreduktion im Bereich der Baustelle für den durchgehenden Verkehr geben“, so das Bauamt. Für den Verkehr wieder freigegeben ist derweil die Staatsstraße 2047 zwischen Marxheim und der Landkreisgrenze. Es gebe aber noch kleinere Restarbeiten. So muss die Randmarkierung noch aufgebracht werden. Dies wird voraussichtlich ab Mittwoch unter Verkehr gemacht. Dafür ist laut Bauamt keine Vollsperrung mehr nötig.

In der Verantwortung des Kreis-Tiefbaus liegen Deckenbauarbeiten auf der Kreisstraße DON 6 Umfahrung Holheim. Hier wird der Straßenabschnitt von der Einmündung in die Bundesstraße 466 bis zur Landkreisgrenze von Montag, 11. August, bis Freitag, 29. August, für drei Wochen gesperrt. Ab Montag, 8. September, wird die Kreisstraße DON 27 im Bereich der Kaisheimer Bernhardisiedlung für den Verkehr vollständig gesperrt. Dabei ist die Bernhardisiedlung über den westlichen Anschluss des Bernhardirings erreichbar. Der Grund für die Sperrung ist der Vollausbau der Straße und der Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges entlang der Straße. „Die Bauarbeiten werden in diesem Abschnitt bis voraussichtlich Ende des Jahres andauern“, teilt Tiefbauamtsleiter Gerhard Schappin mit.

Abgeschlossen wurden in der vergangenen Woche die Straßenbauarbeiten auf der Kreisstraße DON 9 zwischen Oppertshofen und Mauren. Außerhalb der Ferienzeit werden in diesem Jahr noch die Kreisstraße DON 21 von Rögling bis zur Landkreisgrenze und die Kreisstraße DON 33 von Pessenburgheim bis Holzheim erneuert. Die Strecken sind hierbei jeweils ca. drei Wochen gesperrt. Ebenfalls in den Herbstmonaten wird die Strecke zwischen Bayerfeld und Hochfeld aufgrund von Deckenbauarbeiten gesperrt. Hier rechnet das Bauamt mit einer Bauzeit von rund einer Woche.

Am Airbus-Kreisel in Donauwörth finden in den Sommerferien Bauarbeiten statt

Wie die Stadt Donauwörth mitteilt, finden ab Montag, 18. August, Bauarbeiten am Airbus-Kreisverkehr statt. Dieser wird in zwei Bauphasen saniert. In der ersten Bauphase wird der östliche Teil des Kreisverkehrs gesperrt. Die Zubringeranschlüsse zur B16 werden gesperrt, der Verkehr wird großräumig umgeleitet bzw. der Anliegerverkehr (Buslinie und Lieferverkehr) über die Joseph-Gänsler-Straße und das Alte Sträßle umgeleitet. Der Anschluss für das Gewerbegebiet An der Südspange wird über die Kaiser-Karl-Straße und den Kreisverkehr (mit Ampelschaltung) in die Dr. Friedrich-Drechsler-Straße zurückgeführt. Die Anschlüsse Artur-Proeller-Straße werden ab der Einfahrt Media Markt/Netto komplett gesperrt. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird die restliche Hälfte des Kreisverkehrs erneuert. Der Verkehr, der in die Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße möchte, wird über die neue Fahrbahn des Kreisverkehrs geleitet. Diese Maßnahmen sollen rund um Freitag, den 22. August, abgeschlossen sein. Unter Umständen kann es aber auch bis zum Montag dauern. Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts kann schließlich die Deckensanierung Altes Sträßle erfolgen. Diese soll bis September fertig sein, eine genauere Eingrenzung ist laut Stadt noch nicht möglich.

Darüber hinaus plant die Bayerische Rieswasserversorgung in der Graf-Hartmann-Straße in Wörnitzstein umfangreiche Sanierungen der bestehenden Wasserleitung. „Ziel dieser Maßnahme ist es, die bestehende und schadensanfällige Wasserleitung aus dem Jahr 1969 auf einer Länge von ca. 750 Metern inklusive der Hausanschlüsse bis zum Wasserzähler zu sanieren“, teilt die Rieswasserversorgung mit. Im Zuge der Maßnahme findet außerdem die Sanierung der Bahnquerung der Strecke Donauwörth-Nördlingen und die Unterquerung der Wörnitz statt. Der Baubeginn ist nach aktuellem Stand für Anfang September vorgesehen. Das Bauende ist witterungsabhängig und für das Ende des Jahres vorgesehen. Die Verkehrsführung werde über die Stadt Donauwörth genehmigt – die Abstimmung laufe derzeit.

In Grosselfingen wird derzeit die Ortsdurchfahrt erneuert. Foto: Dieter Mack

Auch in Nördlingen und den Ortsteilen finden Arbeiten statt. Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Grosselfingen läuft bereits seit einiger Zeit, auch in den Ferien wird daran gearbeitet. Fertig sein soll alles bis Oktober dieses Jahres, bis dahin ist die dortige Kreisstraße DON 7 noch gesperrt. Weitere Arbeiten laufen seit Juni am Baugebiet südlich der Kirche Holheim, der Anliegerverkehr ist frei. Ein Abschluss der Arbeiten ist bis November 2025 vorgesehen. Ebenfalls freie Fahrt haben Anlieger bei der Dorferneuerung in Schmähingen, die seit September des vergangenen Jahres läuft und bis Sommer 2026 fertig sein soll. Dazu kommen die Arbeiten am elektronischen Stellwerk in der Nürnberger Straße in Nördlingen. Diese sollen im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein.