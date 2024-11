19-Jährige verursacht Auffahrunfall an der Westspange

In Donauwörth ist es am Sonntagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 19-jährige Autofahrerin übersah laut Polizei beim Einfädeln auf der Westspange ein anderes Auto. Als sie sich gegen 15.45 Uhr in den fließenden Verkehr einreihen wollte, stieß sie in den Wagen einer vorbeifahrenden 35-Jährigen. Trotz des Zusammenpralls blieben beide Frauen unverletzt. Allerdings musste das Auto der 19-Jährigen nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)

