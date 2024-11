20 Jahre Bläserklasse an der Anton-Jaumann-Realschule Wemding

Die Bläserklasse an der Anton-Jaumann-Realschule feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einem unterhaltsamen Jubiläumskonzert vor zahlreichen Gästen in der Aula Schule. Als Hauptverantwortliche der Bläserklassen begrüßte Sabine Gehring die zahlreichen Gäste, die ein vielfältiges Konzert dargeboten bekamen. Die Profilklassen der 5. bis 7. Jahrgangsstufe präsentierten Stücke aus ihrem umfangreichen Repertoire. Neben klassischen Stücken wurden auch Musical- und Filmmusik sowie Rock oder Jazz dargeboten. Den Abschluss des Konzerts bildete die Bigband. Der 1. Vorsitzende des Fördervereins Anton-Jaumann-Realschule Gottfried Hänsel erinnerte die Gäste an die Anfänge der Bläserklasse vor 20 Jahren und erläuterte, dass der Förderverein damals gegründet wurde, um diese Profilklasse überhaupt ins Leben rufen zu können. Von da an flossen große Summen in die Beschaffung von Instrumenten und in die Förderung von diversen Maßnahmen. Er dankte abschließend dem ehemaligen Schulleiter Dr. Heinz Sommerer und Sabine Gehring für deren besonderes Engagement und überreichte beiden einen Notenständer als Präsent. Anhand einer Präsentation zeigte Sabine Gehring die verschiedenen Aktivitäten der Bläserklassen in den vergangenen Jahren auf. Dazu gehörten Probentagen, Auslandsaustauschen, Wettbewerben sowie Auftritte in der Schule oder auf Weihnachtsmärkten. Während der pandemiebedingten Einschränkungen fand die Schule alternative Formen, um zu proben. Dadurch konnte die Bläserklasse weitergeführt werden, was andernorts oft nicht geglückt ist. Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst drückte allen Beteiligten ihren Dank aus. Neben dem Förderverein sei vor allem die Fritz-und-Liselotte-Hopf-Stiftung zu nennen, ohne die die Bläserklasse in ihrer Form nicht denkbar gewesen wäre. Sie würdigte Sabine Gehring, die seit 20 Jahren mit großem Engagement die Bläserklasse und seit kurzem auch das Technikteam und die Bigband leitete, was das Publikum mit einem langanhaltenden Applaus honorierte.

