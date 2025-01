So geht es 2025 mit den Großprojekten in Donauwörth weiter

In Donauwörth heißt das große, heiß ersehnte Jahr wohl eher nicht 2025, sondern 2028. Das ist das magische Zieldatum, auf das sich so ziemlich alles in der Großen Kreisstadt konzentriert. Dann nämlich startet die Landesgartenschau - und bis dahin sollte eine ganze Reihe ambitionierter Projekte fertig gestellt sein. Dennoch: 2025 sollte keinesfalls Stillstand herrschen in Donauwörth, nicht nur wegen jenes Megaevents in drei Jahren. Einige Vorhaben dürften in diesem Jahr starten - bei anderen steht noch ein Fragezeichen.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großprojekt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis