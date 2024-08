Landesgartenschau Donauwörth 2028: Jetzt ist das Ministerium am Zug

Bei Insidern gilt die Zusage lediglich als Formsache. Der übliche Genehmigungsprozess müsse halt eben noch durchlaufen werden, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Doch sei die Ausrichtung der 40. bayerischen Landesgartenschau im Jahr 2028 in Donauwörth nahezu in trockenen Tüchern. Seit Dienstag voriger Woche ist die Große Kreisstadt der Realisierung dieses politisch mehrheitlich bekundeten Wunsches wieder einen Schritt näher gekommen. An diesem Tag nämlich hat sie die Bewerbungsunterlagen bei der Bayerische Landesgartenschau GmbH in München eingereicht, die sie am Freitag ans Umweltministerium weitergeleitet hat. Von dort wird in etwa zwei bis drei Wochen die finale Genehmigung erwartet.

