32 Lehramtsanwärterinnen Lehramtsanwärter im Dienst

"Wir freuen uns auf Sie, Ihren Schwung, Ihre Ideen und Ihre Teambereitschaft, die Sie in Ihre Lehrerkollegien einbringen". Mit diesen Worten begrüßte Schulamtsdirektor Michael Stocker zusammen mit Landrat Stefan Rößle im Sitzungssaal des Landratsamtes 32 Lehramtsanwärter*innen, so viele wie schon lange nicht mehr. Nach der universitären Ausbildung beginnen diese nun ihren zweiten Ausbildungsabschnitt an den Grundschulen und Mittelschulen im Landkreis. Hinzu kommen eine Förderlehrerin sowie zwei Fachlehrerinnen Ernährung und Soziales. Landrat Stefan Rößle stellte kurz den Landkreis Donau-Ries vor. „Mit unserem Landkreis haben Sie eine gute Wahl getroffen. Die Bildung und Ausbildung der jungen Menschen stellen hier einen bedeutenden Schwerpunkt dar. Städte und Gemeinden investieren Jahr für Jahr in Bau und Ausstattung ihrer Grund- und Mittelschulen und sorgen damit für gute Voraussetzungen, um in Ihren spannenden und verantwortungsvollen Beruf starten zu können.“ Gut ausgebildete junge Lehrkräfte seien im Landkreis immer herzlich willkommen und könnten zusammen mit den erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern zur Weiterentwicklung der Schule beitragen. Als Willkommensgeschenk überreichte Landrat Rößle das brandneue Buch „Landkreis Donau-Ries – Ganz persönlich“. Rektorin Gudrun Meier, Vorsitzende des örtlichen Personalrats, überbrachte Willkommensgrüße und informierte über die Aufgaben dieses Gremiums. Sina Beck stellte sich als Jugend- und Ausbildungsvertreterin im Personalrat vor. Um in die neuen Aufgaben hineinwachsen zu können, stehen den jungen Lehrkräften als landkreiseigene Seminarleitungen Frau Simone Dambaur, Susann‘ Rathsam, Julia Schlimok (Grundschule) und Gerhard Sauter (Mittelschule) zur Seite. Vor der Vereidigung ging Michael Stocker auf die Grundzüge des Berufsbeamtentums als öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis ein. Mit der Aushändigung der Ernennungsurkunden durch Landrat Stefan Rößle wurde das neue Dienstverhältnis endgültig wirksam.

