86-jähriger verursacht Frontalunfall

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Dillinger Straße zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Ein 86-jähriger Mann war um 8.05 Uhr in Richtung Kreisverkehr unterwegs und wollte nach links in das Parkhaus der Donau-Meile einbiegen. Dabei übersah er eine 40-jährige Frau, die ihm auf der anderen Fahrbahn entgegenkam. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Während die Frau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, konnte der Mann die Unfallstelle nach einer Erstversorgung entlassen. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt. (AZ)

