Donauwörth

vor 19 Min.

Abreißen oder erhalten? Häuser in Donauwörther Pflegstraße werden Thema

Diese Häuser in der Donauwörther Pflegstraße will ein Investor kaufen und durch Neubauten ersetzen. Das finden nicht alle gut.

Plus Wie sollte Donauwörth mit erhaltenswerten, aber wohl baufälligen Häusern umgehen? Diese Grundsatzfrage stellte sich aktuell in der Pflegstraße.

Von Barbara Wild

Die gedrungenen Häuser in der Pflegstraße 12 bis 20 in Donauwörth liegen zwar relativ prominent an der Zufahrt zur Reichsstraße, eine Augenweide sind sie aber nicht gerade. Neben einer seit Jahren bestehenden Baulücke, die als Parkplatz genutzt wird, stehen drei verlassenen Häuschen, die Ladengeschäfte im Erdgeschossen sind längst geschlossen. An diesen Häuschen stellt sich mal wieder eine Grundsatzfrage, wie Donauwörth mit baufälliger aber wohl erhaltenswerter Bausubstanz im Innenstadtbereich umgehen sollte. Die Meinungen gehen auseinander.

