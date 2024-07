Abschied an der Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth

104 Absolventinnen und Absolventen der Realschule Heilig Kreuz nahmen jetzt aus den Händen von Schulleitung und Klassenleitern die Abschlusszeugnisse entgegen. Zunächst gab es einen stimmungsvollen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz, umrahmt von Eduard Mayrshofer (Orgel), Farina Mayrshofer mit einem Holzbläserensemble sowie Martina Würth mit dem Schüler-Lehrer-Chor, und zelebriert von den Dekanen Robert Neuner und Frank Wagner. Wir alle seien von Gott auserwählt und gekrönt, stellte Wagner fest. Eine Krone sei aber auch ein Zeichen für Verantwortung für sich selbst, für andere und für die ganze Welt. Der Mensch als „Krone der Schöpfung“ trage Verantwortung für Arme und Schwache, für Frieden und Gerechtigkeit, für Freiheit und Demokratie.

Im Anschluss begrüßte Konrektorin Barbara Färber in den neuen Räumlichkeiten an der Neudegger Allee. Oberbürgermeister Jürgen Sorré ermunterte die Absolventen, sich mit ihren Fähigkeiten im Gemeinwesen zu engagieren. Elternbeirats-Vorsitzender Ottmar Müller wünschte für den Start in Berufsleben und weiteres Fortkommen alles Gute und Gottes Segen.

Als Vertreter der Absolventen ließen Katharina Schuch und Valentina Spallek die Schulzeit Revue passieren. Sie dankten Schulleitung und Lehrerschaft für deren Einsatz und faires Verhalten den Schülern gegenüber. So sei immer wieder das Gefühl eines schulischen Miteinanders spürbar geworden.

Welche Werte an der Realschule Heilig Kreuz vermittelt werden

In seiner Ansprache legte Schulleiter Wolfgang Mühldorfer dar, dass den Absolventen das Jahr 2024 wohl stets in Erinnerung bleiben werde, auch durch markante Ereignisse wie der Jahrtag der Landung der Alliierten in der Normandie, den 75. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland und des Grundgesetzes. All das stünde für dieselben Werte: Freiheit, Gleichheit, Demokratie und Menschenwürde. Gleiches gelte für die Neunte Symphonie von Ludwig van Beethoven - 1824 uraufgeführt - mit ihrer Botschaft der Menschen und Völker verbindenden Liebe. Das alles seien Werte, die an einer kirchlichen Schule vermittelt werden, um das Denken und Handeln der Absolventen als erwachsene Menschen zu prägen.

Dann gab es die Abschlusszeugnisse, wobei die 19 Einser-Schüler mit Buchpreisen des Vereins der Freunde und Förderer der Schulfamilie bedacht wurden. Besonderen Applaus erhielten Lisa Böhm und Marco Scharr, die Jahrgangsbesten mit jeweils 1,0. Ihnen folgten Leo Mack (1,27) sowie Ayleen Thurian und Martin Wörner mit je 1,33. Zudem wurde der Schulpreis an die Jahrgangsbesten verliehen. Sie bekamen Urkunden, Medaillen und Geldbeträge vom Förderverein der Schulfamilie. Katharina Schuch wurde für ihr besonderes schulisches Engagement ebenfalls mit dem Schulpreis geehrt. Das Blasorchester unter Eduard Mayrshofer rundete die Feier abwechslungsreich ab. Sie endete mit der Bayernhymne, ehe der Elternbeirat zum Umtrunk einlud. (AZ)