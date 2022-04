Donauwörth

12:00 Uhr

Abschied vom Kino: "Das ist für Donauwörth ein Verlust"

Plus Das Donauwörther Kino schließt an diesem Samstag seine Türen für immer. Was die Menschen darüber denken und welche Erinnerungen ihnen bleiben werden.

Von Ilona Schmid

Das Donauwörther Kino schließt – und das schon an diesem Samstagabend. Ein letztes Mal werden die Leinwände in den vier Sälen von Prisca Färber flimmern. Besucher und Besucherinnen werden noch einmal in den blauen Sesseln versinken, Popcorn knuspern oder eine kühle Cola genießen, während sie in eine andere Filmwelt eintauchen. Gleichzeitig herrscht Wehmut und auch ein wenig Ärger über das Ende des Kinos.

