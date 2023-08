Donauwörth

07:51 Uhr

Airbus Helicopters will sein Personal in Donauwörth weiter aufstocken

Plus Stefan Thome, der neue Geschäftsführer von Airbus Helicopters Deutschland, empfindet große Freude an seinem Job. Was er über die Fabrik in Donauwörth zu sagen hat.

Von Wolfgang Widemann

Wenn Stefan Thome aus den Fenstern seines Büros im sechsten Stock des Verwaltungsgebäudes von Airbus Helicopters in Donauwörth schaut, gerät er ins Schwärmen. Als Kind schon habe er sich für alles begeistert, was fliegt. Deshalb faszinierten ihn die Hubschrauber, die nur wenige Hundert Meter entfernt über dem Flugfeld der Fabrik schweben. Manchmal filmt er die startenden oder landenden Maschinen mit dem Handy. Thome, der im Dezember 2022 den Posten des Geschäftsführers von Airbus Helicopters Deutschland übernahm, überblickt von seinem Schreibtisch aus den kompletten Standort, an dem bis zum Jahresende wohl rund 7200 Menschen arbeiten. Bald werden es noch mehr sein, kündigt der Manager im Gespräch mit unserer Redaktion an.

Der 51-Jährige betont, wie viel Freude ihm sein Job mache: "Ich lebe meinen Traum jeden Tag." Dass der Gemütszustand des Geschäftsführers so gut ist, liegt sicher auch daran, dass die Geschäfte in Donauwörth insgesamt betrachtet ordentlich laufen. An erster Stelle steht aktuell der Hubschrauber vom Typ H145: "Das ist unser Bestseller." Die vielseitig verwendbare H145 sei weltweit "der beste und mit Abstand leistungsfähigste Hubschrauber seiner Klasse". Die Maschine sei ausgereift und schnell lieferbar. Die Produktion befinde sich im Hochlauf. An die 100 Exemplare verlassen heuer die Fabrik. Es liegen viele Bestellungen vor. In den kommenden Jahren wird die jährliche Stückzahl in Donauwörth laut Thome noch erhöht.

