Autofahrerin bringt Biker zu Fall - Polizei sucht Zeugen

Der Unfall passierte am Freitag am Kreisverkehr zwischen Westspange und Dillinger Straße. Wer kann Angaben machen?

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth suchen nach einer Unfallflucht am Kreisverkehr zwischen der Westspange und der Dillinger Straße nach weiteren Zeugenhinweisen. Am Freitagmorgen kurz nach 8.30 Uhr hatte dort - den aktuellen Erkenntnissen der Beamten zufolge - die Fahrerin eines Audi Q5 beim Einfahren das vorfahrtberechtigte Motorrad eines 42-Jährigen übersehen. Der Biker musste stark bremsen, um einen Frontalaufprall zu verhindern. Dabei kam die Maschine der Marke Yamaha zu Fall und der 42-Jährige verletzte sich beim Aufprall auf die Fahrbahn. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Die Autofahrerin entfernte sich nach kurzem Stopp von der Unfallstelle. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/4021150 an die VPI Donauwörth zu wenden. (AZ)