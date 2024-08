Basteln und Ploggen im Ferienprogramm

Ein buntes Programm erlebten die Kinder, die sich zum Ferienprogramm des Vereins Transition Town Donauwörth e.V. am DAV-Turm in der Hadergasse einfanden. Am ersten Mittwoch in den Ferien wurden erst fachkundig lustige Insektenhotels gebastelt, für die die vier Jungen und ein Mädchen unter anderem Upcycling – also die Wiederverwendung von Wertstoffen (hier Dosen, Kronkorken und Eisstäbchen) betrieben. Genaueres über ihren persönlichen CO2-Fußabdruck erfuhren die 7- bis 10-jährigen danach bei einem Spiel mit Klimabotschafter Michael Näpfle. Abschließend gingen alle noch zusammen Ploggen in die Reichsstraße. Bei diesem gemeinsamen Müllsammeln mit den Betreuern wurden rund 2000 Zigarettenkippen in nur einer Stunde gesammelt – Passanten dankten es den fleißigen Kindern mit viel Lob und einer Einladung zum Eis. (AZ)

Simone Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ferienprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ferien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis