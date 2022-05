Basteltipp für den Muttertag: Ein Kranz aus Frühlingsblumen

Plus Am Sonntag ist Muttertag. Die Donauwörther Floristin Monika Starek verrät, wie man bei Mama punkten kann – auch wenn der Blumenladen schon zuhat.

Am kommenden Sonntag ist Muttertag und damit ein Blumenstrauß schon fast obligatorisch. Wer dieses Jahr selbst etwas basteln möchte (oder einfach nur verschwitzt, dass er noch etwas besorgen sollte ), für den haben wir einen Tipp parat: Basteln Sie einen Blumenkranz aus Wiesenblumen.