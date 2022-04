Bedürftige in Not: Der Donauwörther Tafel gehen die Lebensmittel aus

Der Krieg in der Ukraine macht sich auch in den Tafeln der Region bemerkbar: Grundnahrungsmittel gehen aus. Ein Besuch in der Donauwörther Tafel.

Wolkenloser Himmel liegt über dem Parkplatz vor der Donauwörther Tafel – die Sonne scheint, Vögel zwitschern leise. Ausgestattet mit Plastiktüten und Taschen warten an diesem Vormittag schon eine halbe Stunde vor Öffnung etwa 30 Menschen. Einige Frauen halten Kinder an der Hand, eine Gruppe junger Männer unterhält sich scherzend neben drei älteren Damen.

600 Menschen werden in etwa von der Donauwörther Tafel und den Ausgabestellen in Bäumenheim und Wemding versorgt, dieser Tage werden es jedoch immer mehr Bedürftige. "Seit der Ukraine-Krise kommen auch immer mehr Geflüchtete zur Tafel", meint Branko Schäpers von der Caritas Donau-Ries. In seiner Stimme schwingt leise Verzweiflung mit: "Es werden immer mehr Leute und immer weniger Ware. Natürlich versuchen wir, jedem zu helfen" – nun auch den Menschen, die in Donauwörth Zuflucht vor Putins Grausamkeiten gefunden haben. Doch die Auswirkungen des Krieges sind auch hier präsent – in Deutschland, das doch scheinbar so weit weg vom eigentlichen Geschehen ist.

Grundnahrungsmittel sind auch in der Donauwörther Tafel knapp

Schäpers macht keinen Hehl daraus, wie dramatisch die Situation der Tafel ist: "Es ist schwierig für Menschen, die sowieso nichts haben. Ungefähr seit Beginn des Krieges bekommen wir weniger Ware. Ich vermute, dass viele Lebensmittel für die Ukrainer in den Kriegsgebieten gespendet werden." Auch die steigenden Preise für Nahrung und das Hamstern einiger Menschen verschärfen die Lage sichtbar:

In den grünen Regalen der Tafel, die eigentlich fast voll sind, findet man teilweise nun nur erschreckende Leere. Eine einsame Dose "Chili con Carne", ein paar wenige Päckchen Nudeln und eine letzte Flasche Sonnenblumenöl – mehr ist da nicht mehr. "Sonnenblumenöl ist anscheinend das neue Klopapier", meint Schäpers schulterzuckend.

Einige Helferinnen der Tafel: (von links) Marion Reinelt, Franziska Zimmermann, Rosi Gaugenrieder, Inge Hofgärtner, Ernie Harbich, Andrea Strobel und Maria Bauer. Foto: Ilona Schmid

Geschäftig laufen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen durch die Reihen, füllen Kisten mit Obst, Gemüse, Fleisch. Nur Mehl, Nudeln und Öl können sie den Menschen nicht bieten – "Grundnahrungsmittel fehlen. Eben alles, was lange haltbar ist", meint Ernie Harbich, blickt in ihre Kiste und greift sich seufzend eine Packung Tee. "Das merken auch die Bedürftigen – sie bekommen gerade leider einfach weniger", fügt Franziska Zimmermann hinzu, "Man darf auch die Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, jetzt nicht vergessen."

Es ist wie ein Balanceakt auf dem Drahtseil der Moral: Einerseits erschüttern die Kriegsbilder, die Ukrainer sind auf die Hilfsbereitschaft aus Europa angewiesen. Andererseits stehen auch draußen vor dem Gebäude der Tafel in Donauwörth Menschen, die Lebensmittel aufs Bitterste benötigen. Senioren, deren Rente nicht reicht, Alleinerziehende mit mehreren Kindern oder Personen, die das Schicksal in die Armut getrieben hat. Sie kämpfen nun nicht nur gegen steigende Heizkosten an, sondern auch gegen das Fehlen von Grundnahrungsmitteln.

Schlimmer als während der Flüchtlingskrise

Branko Schäpers schüttelt energisch den Kopf: Einen derartigen Lebensmittelmangel bei der Tafel habe er in seinen über neun Jahren als Geschäftsführer das Caritas-Kreisverbands noch nicht erlebt: "In den Jahren 2015 und 2016 war es wegen der Flüchtlingskrise schon stellenweise kritisch. Wir erleben gerade mehr oder weniger ein Déjà-vu – nur schlimmer."

Kartoffeln, Paprika, Duschgel – die Kisten für die Bedürftigen sind gut befüllt. Nur Nudeln, Mehl und Öl hat die Donauwörther Tafel gerade nicht zu bieten. Foto: Ilona Schmid

In nahezu jeder Tafel sehe es laut Schäpers gerade ähnlich aus: "Wir stehen im Austausch mit anderen und tauschen auch die Lebensmittel aus. Wir haben beispielsweise viele Milchprodukte, in Nördlingen ist man gut mit Nudeln versorgt." So versuche man in Zeiten wie diesen über die Runden zu kommen und die Grundernährung aller Bedürftigen zu sichern.

Für die Ehrenamtlichen bedeutet die Situation eine zusätzliche Belastung

Gerade für die Ehrenamtlichen bedeute das aber: mehr Arbeit, längere Schichten. "Wir müssen unseren Mitarbeitern jetzt mehr zumuten", meint Schäpers. Der Stimmung tut das keinen Abbruch: Drinnen werden weiter eifrig Kisten mit einem Lächeln auf den Lippen gepackt. Die Bedürftigen halten ihren Tafelausweis vor, bezahlen drei Euro und erhalten eine Box voller Lebensmittel. Eine ältere Frau bedankt sich freudestrahlend und packt die Güter in ihre Tüte. Ein kleines Mädchen bekommt passend zur Osterzeit einen Schokohasen. Mit großen Augen nimmt es die Milkafigur entgegen und beweist damit lächelnd: Zwischen den leeren Regalen finden noch immer Freude und Dankbarkeit einen Platz.