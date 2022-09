Bergahorn in Donauwörth wurde illegal gefällt

Plus Erneut wird ein Fall von Naturfrevel bekannt. Zwischen 1. März und 30. September darf kein radikaler Baumschnitt geschehen.

Immer wieder kommt es zu illegalen Baumfällarbeiten, die einen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz darstellen. Dieses untersagt zwischen 1. März und 30. September zum Schutz von Vögeln und anderer Tierarten den radikalen Schnitt wichtiger Biotopstrukturen wie Röhrichte, Bäume, Hecken, Gebüsche und sonstige Gehölze. Damit soll insbesondere die Fortpflanzung vieler Tierarten gewährleistet sein. In Donauwörth gab es jetzt erneut einen Vorfall, bei dem Polizei und Landratsamt einschreiten mussten.