Bernd Prause: Ostfriese ist Chef des Donauwörther Alpenvereins

Plus Der größte Donauwörther Verein, die dortige Sektion des DAV, hatte trotz 4000 Mitgliedern Probleme, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Wie das gelang und was dem Neuen, Bernd Prause, wichtig ist.

Viele Themen sind derart klischeebehaftet, dass unmittelbar Bilder vor dem geistigen Auge auftauchen. Beim Alpenverein sind es sicher Visionen von schneebedeckten Gipfeln, steilen Felswänden, Hüttenromantik, Wanderern im Karohemd und mit Hacklstecken. Der Alm-Öhi lässt grüßen. Wie gesagt: nichts als Klischees!

Da kommt einer wie der gebürtige Ostfriese Bernd Prause gerade recht, um mit solchem Schubladendenken aufzuräumen. Seine Heimat liegt gerade mal 24 Meter über dem Meeresspiegel und ist topografisch äußerst flach strukturiert. Sie ist - zwischen Dollart und Jadebusen gelegen - von der Nordsee umgeben und könnte den Alpen kaum ferner sein. Dennoch leitet Bernd Prause aus Esens seit Neuestem die Sektion Donauwörth des DAV. Und nicht nur das erstaunt: Der 67-Jährige frönt vorrangig nicht etwa gängigen Ostfriesen-Sportarten wie Boßeln und Besenwerfen. Er ist von Jugend an ein erfahrener Wanderer und Kletterer. Auch andere DAV-Themen hat er über die Jahrzehnte zu seiner Überzeugung gemacht: nachhaltiger Tourismus, Klima und Umweltschutz.