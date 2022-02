Betrugsmasche beim Vermieten oder Verkauf von Wohnungen

Wer eine Wohnung mieten oder kaufen will, kann an Betrüger geraten, warnt die Polizei. Dies zeigt ein Fall aus Donauwörth.

Die Polizeiinspektion Donauwörth warnt vor einer Betrugsmasche bei Vermietung oder Verkauf von Wohnungen. Die Fälle häuften sich in letzter Zeit. Die Gesetzeshüter schildern das Beispiel einer Frau: Die Geschädigte stellt bei einer Online-Plattform ein Mietgesuch für eine Wohnung in Donauwörth ein. Daraufhin meldet sich eine angebliche Vermieterin, die vorgab, in Barcelona zu wohnen. Die angeblich zu vermietende Wohnung befinde sich in einer bestimmten Straße, die genaue Adresse könne sie aber aus „Sicherheitsgründen“ nicht sagen. Die Wohnungssuchende solle vorab eine Monatsmiete und die Kaution nach Spanien überweisen, anschließend würde der Interessierten ein Agent die Wohnung zeigen und es komme dann zum Mietvertrag.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, in solchen oder ähnlich gelagerten Fällen gleich Geld zu überweisen. Man sollte sich das Objekt vorher genau zeigen lassen. Zudem rät die Polizei: "Prüfen Sie, ob das Objekt überhaupt zur Miete oder zum Verkauf ansteht." Im vorliegenden Fall durchschaute die Geschädigte den Betrugsversuch und brach den Kontakt zur angeblichen Vermieterin aus Barcelona ab. (AZ)