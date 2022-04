Das Donauwörther Freibad eröffnet im Frühsommer 2022. Jetzt fordert die Junge Union einen neuen Namen und hat auch einen eigenen Vorschlag.

Braucht das Donauwörther Freibad einen neuen Namen? Ja, sagt die Junge Union in Donauwörth. Denn das Freibad habe keinen Namen, der sich im Sprachgebrauch der Donauwörther durchgesetzt habe. Deshalb fordern die Jungpolitiker die Stadt Donauwörth auf, einen Namenswettbewerb auszurufen.

Gibt es mit dem Neustart des Donauwörther Freibades auch einen neuen Namen?

Mit Erleichterung habe die Junge Union Donauwörth die Nachricht aufgenommen, dass das Donauwörther Freibad im Frühsommer 2022 nun endlich wieder eröffnet wird. "Mit Corona und Inflation werden viele Familien diesen Sommer zu Hause bleiben, da sind Angebote vor Ort wichtig", sagt der Ortsvorsitzende der Jungen Union Donauwörth Ulrich Oertel.

Doch mit dem Neustart könnte man jetzt dem neuen Bad auch einen neuen Namen verpassen, regt er an. So sei es in anderen Städten üblich, dass auch Freibäder einen Namen trügen. In Neuburg beispielsweise gibt es das Brandl-Bad, in Oettingen das Wörnitz-Freibad oder in Meitingen das Sun-Splash-Freibad.

Freibad auf dem Schellenberg - dieser Name habe sich nie durchgesetzt, meint die Junge Union

Das Donauwörther Freibad sei zwar als "Freibad auf dem Schellenberg" bekannt. Dieser Name habe sich aber nie durchgesetzt. Über einen öffentlichen Wettbewerb einen neuen Namen zu finden, sei eine gute Möglichkeit, die Menschen für das neue Freibad zu begeistern, so Stefanie Ziegan. Die Stadt Donauwörth könne einen Wettbewerb ausschreiben und den besten Vorschlag zum Beispiel mit einer Jahreskarte honorieren.

17 Bilder So sah es im Sommer 2020 auf der Baustelle des Freibads Donauwörth aus Foto: Barbara Wild

Eigene Erwartungen an einen Namen hat die Junge Union Donauwörth nicht. "Doch in Anbetracht der Tatsache, dass bereits viele Gebäude, Straßen und Plätze in Donauwörth nach Männern benannt sind, täte eine gewisse Abwechslung dem Ganzen bestimmt gut", sagt Schriftführer Lucas Hell. Als Beispiel brachte Antonia Stengel den Namen "Käthe" als Abkürzung für Käthe Kruse ins Spiel. Also vielleicht Käthe-Freibad?

Preise 2022 bleiben im Donauwörther Freibad gleich

Besonders wichtig ist allen Mitgliedern, dass die Nutzung des Freibades auch weiterhin für alle Alters- und Gesellschaftsgruppen erschwinglich bleibt. Die Mitglieder begrüßen deshalb auch einstimmig das Beibehalten der alten Preise für das Jahr 2022. (AZ)