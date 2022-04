Das sind die Gewinner unserer Oster-Malaktion

Mehr als 30 Kinder haben an die Redaktion österliche Bilder geschickt. Über die schönsten wurde im Internet abgestimmt – ebenfalls mit großartiger Resonanz.

Hatten Sie ein schönes Osterfest? Das Wetter hat ja weitgehend gepasst – klar, es hätte vielleicht sogar noch einen Tick wärmer sein können, aber über die Sonne haben Sie sich sicher auch gefreut. Da schmecken Kaffee und Kuchen im Kreise der Familie doch gleich noch ein Stückchen besser. Und auch der Osterhase war in der Region fleißig unterwegs, wie unsere Redaktion aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat. So gab es an den Feiertagen vor allem wieder viele leuchtende Kinderaugen. Der Nachwuchs war auch bei unserer Malaktion im Vorfeld des Osterwochenendes gefragt. Und diese kann getrost als voller Erfolg verbucht werden.

Die achtjährige Hanna Jenuwein kam mit diesem Bild auf Platz zwei der Abstimmung. Foto: Hanna Jenuwein

Über 30 liebevoll gemalte Kunstwerke gingen in unserer Redaktion ein. Hier intern zu entscheiden, welches Mädchen oder welcher Bub das schönste Bild zum Osterfest gemalt hat, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Deshalb haben wir unsere Leserinnen und Leser aufgerufen, darüber bei einer Abstimmung im Internet zu befinden. Auch dort war die Resonanz gigantisch, bei dem Online-Voting haben sind fast tausend Stimmen abgegeben worden. Nun stehen also die Gewinner fest. Die ersten drei Plätze haben die Klasse 1b der Leonhart-Fuchs-Grundschule Wemding, die achtjährige Hanna Jenuwein aus Tapfheim (2.) und der sechsjährige Xaver Leinfelder aus Donauwörth (3.) belegt.

Xaver Leinfelder aus Donauwörth erhielt die drittmeisten Stimmen. Foto: Xaver Leinfelder

Aber auch weitere Kinder dürfen sich über Preise freuen. Alle Gewinner werden von unserer Redaktion benachrichtigt. Die DZ bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben (bei den Buben und Mädchen für ihre Kunstwerke und bei den Usern für das zahlreiche Abstimmen im Internet) und wünscht viel Spaß mit den Preisen. Aber zuerst darf natürlich die Schokolade, die im Osternest lag, gegessen werden. (AZ)