Das war das beliebteste Essen beim Reichsstraßenfest in Donauwörth

Auf dem Reichsstraßenfest gab es insgesamt 19 Stände mit verschiedenen Speisen. Wo hat es am besten geschmeckt? So haben unsere Leserinnen und Leser abgestimmt.

Crêpes, Burger oder Bratwurstsemmel – auf dem Reichsstraßenfest war kulinarisch so einiges geboten. Aber welches Essen hat den Besucherinnen und Besuchern am besten geschmeckt? Wir haben mit einem Voting auf unserer Homepage nachgefragt und das ist das Ergebnis.

Ivan (links) und Ilhan Sönmez haben unter anderem Döner und türkische Teigröllchen mit Feta-Füllung (Börek in Zigarren-Form) verkauft. Damit erreichte er insgesamt 153 Stimmen (31 Prozent) und wurde mit zum leckersten Essensstand am Reichsstraßenfest gewählt. "Der selbst gesteckte Döner war der Hauptrenner", sagt der Inhaber Ilhan Sönmez. Er ist zufrieden mit dem Verlauf des Reichsstraßenfests: "Es lief im Großen und Ganzen ganz gut. Ich habe aber noch keinen Kassensturz gemacht." Dennoch sei es vor vier Jahren noch besser gelaufen.

Kritik an Anordnung der Stände am Reichsstraßenfest in Donauwörth 2023

Sönmez erklärt sich dies mit der neuen Konkurrenz unweit von seinem Stand. "Früher hatte ich das untere Drittel der Reichsstraße am Fest für mich. Dieses Jahr war der Bayerische Döner keine 50 Meter weg." Wenn es bei ihm länger dauerte, seien Kunden zu der bayerischen Alternative gewechselt. Trotzdem freut sich Ilhan Sönmez über den ersten Platz bei der Abstimmung. "Ich bin schon zum 15. Mal am Reichsstraßenfest dabei und mache das für die Leute, ich bin ja selbst Donauwörther", erzählt er. "Die Leute kennen uns und Vertrauen uns. Vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben."

Pulled-Pork-Burger und Chili-Cheese-Fries brachten dem Essenstand des Bistros & Bar Mäxle aus Donauwörth den zweiten Platz ein. Foto: Helen Geyer

Auf Nachfrage bei der Stadt erklärt der Pressesprecher hierzu: "Manche Stände haben traditionelle Plätze. Bei den Anderen hängt es von der Größe des Standes ab." Sie würden aber – je nach Platz und Größe – so ausgewogen wie möglich auf der Reichsstraße verteilt.

Pulled-Pork-Burger und Bratwurstsemmeln auf Platz zwei und drei

Knapp hinter den ersten Platz ist mit 121 Stimmen (25 Prozent) der Wagen des Bistros und der Bar Mäxle gelandet. Dort konnte man am Wochenende Chili-Cheese-Fries, also scharfe Pommes Frites mit Käse, Pulled-Pork-Burger oder Currywurst kaufen. Das gib es sonst im eigentlichen Lokal in der Ludwig-Auer-Straße in Donauwörth.

Anton Leinfelder verkaufte an seinem Stand Bratwurstsemmeln. Damit landete er auf Platz drei bei der Wahl zum Lieblingsessen am Reichsstraßenfest. Foto: Helen Geyer

Platz drei erreichte mit viel Abstand die Metzgerei Leinfelder. Dort verkaufte Anton Leinfelder am Wochenende Bratwurst- und Steaksemmeln sowie Pommes Frites und Leberkäse. Das scheint den Besucherinnen und Besuchern am Reichsstraßenfest geschmeckt zu haben. Etwa sieben Prozent der Stimmen gingen an die Metzgerei aus Buchdorf.