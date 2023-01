Donauwörth hat neue Preise fürs Parken in der Stadt

Mit einem neuen Preismodell fürs Parken will Donauwörth Autos in die Parkhäuser locken. Wie das funktioniert und was sich sonst noch ändert.

Die Stadt Donauwörth wird die Preise fürs Parken in der Innenstadt anpassen. Das ist in der Stadtratssitzung am Montagabend beschlossen worden. Für das Parken an Parkscheinautomaten wurde die Gebühr auf 50 Cent pro 30 Minuten festgelegt, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. In den Parkhäusern ist die erste Stunde hingegen kostenfrei - so soll der ruhende Verkehr gezielt aus den Straßen in die Parkgaragen geholt werden.

Die Parkgebühren für Donauwörth wurden letztmalig 1996 angepasst. "Mit der nun erfolgten Aktualisierung wurde eine einfache, flächendeckende und transparente Gebührengestaltung erreicht", heißt es bei der Stadt.

Die ersten 60 Minuten in den Parkhäusern ist der Stellplatz umsonst

60 Minuten kostenfrei parken in allen innenstadtnahen Donauwörther Parkhäusern, das sei im Umkreis einmalig. Durch diese Maßnahme soll eine zielgerichtete Lenkung des Parkverkehrs in die Parkhäuser erreicht und der Parksuchverkehr verringert werden. Auch die Gebühren für die bei Pendlern beliebten Parkbereiche in der Neuen Obermayerstraße, der Zirgesheimer Straße und dem Parkhaus am Bahnhof wurden angepasst. Hier ist es möglich ab 1 Euro pro Tag zu parken. Auch an Dauerparker wurde gedacht, es werden Tarife für eine Woche zu 5 Euro und für einen Monat zu 15 Euro angeboten.

Bereits seit mehreren Jahren ist es in Donauwörth möglich die Parkgebühr auch über die App „Parkster“ zu bezahlen, damit erübrigt sich der Gang zum Parkscheinautomaten. Nach der Registrierung den Parkplatz in der App auswählen oder den gewählten Parkplatz automatisch erkennen lassen. Im Anschluss das Kennzeichen und die Parkdauer auswählen. Durch die digitale Bezahlvariante kann man auch von unterwegs die Parkzeit verlängern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch