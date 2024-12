Donauwörther Mondspritzer spenden 2000 Euro an den Verein „Kinder wollen leben, spielen, lachen

Die Donauwörther Mondspritzer und eine Auswahlmannschaft aus Möttingen ermöglichten im Juli anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des TSV Möttingen ein Benefiz-Fußballspiel zugunsten des Vereins „Kinder wollen leben, spielen, lachen.“, der krebskranke Kinder an der Kinderkrebsstation an der Uniklinik Augsburg unterstützt. In nunmehr 325 Benefiz-Fußballspielen in 52 Jahren konnten die Mondspritzer eine Gesamtspendensumme von nahezu 418.000 Euro erspielen. Die Spendensumme von 2000 Euro, bestehend diesmal aus 1000 Euro Erlöse des Benefizspieles wurde von den Mondspritzern um weitere 1000 Euro aufgestockt. Martin Oberman, der 1. Vorsitzende des Vereins „Kinder wollen leben, spielen, lachen“ nahm die Spende in der Adventszeit gerne entgegen und betonte, dass diese Spenden nicht in den allgemeinen Finanztopf der Uniklinik fließen, sondern für besondere Maßnahmen, die direkt den kleinen Patienten und deren Eltern zu Gute kommen, verwendet werden kann. Zu der Spendenübergabe trafen sich von links: Der Mitorganisator und Mondspritzer Walter Wetzstein, Martin Oberman, Mondspritzer Vorsitzender Leo Anzenhofer und Mondspritzer Vorsitzender Jürgen Sorré.

