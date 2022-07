Donauwörth

vor 18 Min.

Donauwörther Seniorin wird fast zum zweiten Mal Opfer von Telefonbetrügern

Plus Die Polizei warnt: Immer wieder versuchen Betrüger, vor allem Senioren in eine Geldfalle zu locken. Eine Donauwörtherin entkommt der Masche knapp.

Von Ilona Schmid

Es ist ein Tag wie jeder andere, als Ingeborg Keßlers Telefon klingelt. Wie gewöhnlich hebt die Donauwörtherin ab – bis dahin ahnt sie noch nicht, dass sie damit geradewegs in eine Betrugsmasche läuft. "Der Mann am Telefon meinte, dass wir 6000 Euro bekommen würden", erzählt die 84-Jährige im Gespräch mit der Redaktion. Für dieses Geld gebe es eine Frist, erklärt der Anrufer in akzentfreiem Deutsch. Ingeborg Keßler und ihr Mann handeln trotzdem geistesgegenwärtig: Am Telefon erhalte die fremde Person keine Informationen, sie solle ihr Anliegen doch schriftlich schicken.

