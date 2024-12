Donauwörther U-16 Basketballer mit erfolgreichem Jahresabschluss gegen TSV Gersthofen

In Bestbesetzung bestritten die U16 Bären des VSC Donauwörth zuhause in der Staufferhalle ihr letztes Ligaspiel der Bezirksoberliga in diesem Kalenderjahr. Schon im ersten Viertel zeigten die Gastgeber ihr ganzes Können und überraschten die Gäste aus Gersthofen mit cleveren Aktionen von Korbinian Höpfner (11 Punkte) und sicheren Abschlüssen (24:7). Ebenso verlief das zweite Viertel, und auch hier hatte der TSV den starken Jungbären wenig entgegenzusetzen (42:15). Schwaches drittes Viertel der Jungbären Nach der Pause lies die Konzentration der Donauwörther etwas nach und die Gäste konterten geschickt dank unnötiger Ballverluste auf Seiten der Bären (52:28). Die Trainer Christian Zweckbronner, Leon Merkle und Michelle Bautz reagierten sofort und stellten die Mannschaft wieder geschickt um und so führten die stark spielenden Luke Meitinger (23 Punkte) und Fynn Grabow (18 Punkte) die Donauwörther zum verdienten Sieg (69:44) Die nächste Partie der U16 Jungbären ist am 11. Januar auswärts gegen den ESV Ingolstadt-Ringsee um 16:00 Uhr

