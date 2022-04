Donauwörtherin plant Unverpackt-Laden auf der grünen Wiese

Nachhaltig leben und einkaufen – das soll in Donauwörth möglich sein. Magdalena Schmid wagt etwas Großes im Alleingang: Sie will einen Unverpacktladen eröffnen.

Magdalena Schmid steht auf der Streuobstwiese ihrer Eltern in der Nördlinger Straße 10 im Donauwörther Stadtteil Berg. Mit einem Lächeln deutet sie auf den vorderen Bereich der Wiese, der direkt an die Straße anschließt und sagt: "Hier wird der Wagen stehen." Man merkt, wie stolz die 28-Jährige ist, wenn sie über ihr Herzensprojekt spricht: Die Donauwörtherin möchte hier einen Unverpacktladen mit Café eröffnen. "Komm, wir wagen es!" lautet der Slogan, mit dem sie gerade in der Öffentlichkeit Anklang sucht.

Es wagen, Donauwörth nachhaltig zu verändern – das ist ihre Vision. Und der geht die junge Frau erstmal ganz alleine nach. "Ich möchte erst mal direkt von den Kunden Feedback, bevor ich vielleicht jemanden einstelle."

Das Geschäft heißt "Wagen", denn es ist einer. Er hat nur die Größe eines Wohnzimmers. 16 Quadratmeter wird das Tiny-House groß sein, das gerade gefertigt wird. Das reicht aus, da ist sich Schmid sicher. Auf diesen 16 Quadratmetern soll Umweltschutz in jeder Faser gelebt werden. Holz bildet das Skelett, Schafwolle und Lehm die Dämmung. Der Laden selbst ist durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach und einem Batteriespeicher autark. Eine Grünkläranlage aus Pflanzen klärt entstehendes Abwasser.

Magdalena Schmid ist überzeugt, dass 16 Quadratmeter Fläche ausreichen

Bei den verkauften Produkten achtet Schmid auf Regionalität und Saisonalität. So gibt es unverpackte Nudeln, Mehl, Backzutaten, Tees und Gewürze. Bei Produkten wie Kaffee, die regional nicht möglich sind, ist für sie das Fair-Trade-Siegel notwendig: "Mir ist es wichtig, dass auch die Arbeiter für die Produkte fair entlohnt werden." Schmid hat sich ganz der Umwelt verschrieben: "Meine Eltern verkaufen Bio-Säfte. Im Studium habe ich das Thema Nachhaltigkeit dann ganz zu meinem gemacht." Die junge Frau möchte vor allem eines vor Ort verändern: "Ich möchte Einkaufen neu denken."

So soll das Tinyhouse einmal aussehen, in dem der Unverpacktladen Wagen eröffnet wird. Foto: Privat/magdalena Schmid

Der Einkauf an sich läuft so ab: Die Kunden und Kundinnen bringen in den Wagen Behälter mit, die vorher gewogen werden. Dann können sie befüllt werden, an der Kasse wird das Leergewicht wieder abgezogen. Auch Milchprodukte werden angeboten, ebenso frisches Obst und Gemüse. Fleisch und Wurst soll es im Wagen nicht geben. Neben Lebensmitteln hat Schmid auch mikroplastikfreie Putzmittel und Naturkosmetik im Sortiment.

Lesen Sie dazu auch

Im Café gibt es ressourcenschonende und nachhaltige Kleinigkeiten

Auch für das kleine Café, das die Donauwörtherin charmant als "grünes Wohnzimmer" bezeichnet, gilt: "Nachhaltig und vegetarisch". Im Innenbereich soll es drei bis fünf Sitzplätze geben, bei schönem Wetter wird auch draußen bestuhlt. Es gibt kalte und warme Getränke und Kleines für den süßen und den salzigen Hunger: Kuchen und tapas-ähnliche Snacks stehen auf der Karte.

Das Konzept steht – jetzt fehlt es noch an der Finanzierung. Aktuell findet ein Crowdfunding statt – Schmid sammelt Geld von freiwilligen Unterstützern. Nach einer Woche hat sie 3450 Euro der benötigten 12.000 Euro zusammen. Jeder bekommt je nach gespendeter Summe ein kleines Dankeschön aus dem Wagen, sollte das Ziel erreicht werden. Erst dann kann Magdalena Schmid auch auf das Geld zugreifen, klappt es nicht, geht die Summe an die Spender zurück.

Die Kampagne läuft noch bis zum 15. Mai. Die junge Frau ist zuversichtlich: "Ich glaube, wir schaffen das. Je mehr Leute spenden, desto nachhaltiger kann der Laden auch werden." Dann würde einer Eröffnung im Juni nichts mehr im Wege stehen.

Information: Wer den Wagen unterstützen will, kann auf der Internetseite: https://www.startnext.com/wagen Sponsor werden. Alle weiteren Informationen zum neuen Donauwörther Unverpacktladen gibt es hier: https://www.wagen-ladencafe.de.