16:37 Uhr

Donauwörtherin übergibt Trickbetrügern 17.820 Euro

Im Raum Donauwörth gibt es ab Dienstagmittag gleich mehrere Schockanrufe. Die Täter sagen am Telefon, dass ein Kind in Not sei.

Eine Frau aus Donauwörth hat einem falschen Polizeibeamten 17.820 Euro übergeben. Die Frau fiel laut Polizeibericht auf den Trickbetrüger herein, der behauptet hatte, das Geld sei nötig für eine Kaution. Die wiederum müsse bezahlt werden, um eine U-Haft des Sohnes der Frau abzuwenden. Im gesamten Raum Donauwörth habe es seit Dienstagmittag solche Schockanrufe gegeben, so die Beamten. Eine Vielzahl an Bürgerinnen und Bürger meldete sich bei der Polizeiinspektion und brachte zur Anzeige, entsprechende Anrufe erhalten zu haben. Die Täter gaben am Telefon vor, dass ein naher Angehöriger, meist die Tochter oder der Sohn, einen schweren oder tödlichen Unfall verursacht habe. Eine drohende Inhaftierung könne aber durch die Zahlung einer entsprechenden Kaution abgewendet werden. Die meisten Bürgerinnen und Bürger erkannten den Betrug, beendeten das Telefonat und wandten sich an die Polizei. Die Frau allerdings nicht. Die ersten Fahndungs- und Ermittlungsschritte wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei ist jetzt für den Fall zuständig. (AZ)

