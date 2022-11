Donauwörths größter Parkplatz wird gebührenpflichtig

Plus Der Parkplatz an der ehemaligen Schwabenhalle wird demnächst Geld kosten. Und auch bei den Donauwörther Wohnmobil-Stellplätzen wird sich etwas ändern.

Es war stets ein charmanter Vorteil von kleineren Städten wie Donauwörth, dass zumindest an den Rändern der Innenstädte gratis geparkt werden konnte. Das soll sich im Falle Donauwörths nun ändern. Die Stadt wird den großen Parkplatz an der ehemaligen Schwabenhalle fortan bewirtschaften. Dabei haben sich zuletzt einige Fragen ergeben.