Donauwörth

17:45 Uhr

Ein neues Gewerbegebiet soll an der B16 in Riedlingen entstehen

In diesem Bereich am Ortsrand von Riedlingen, direkt an der B16, will die Stadt Donauwörth ein Gewerbegebiet ausweisen.

Plus An der Bundesstraße 16 am Ortsrand von Riedlingen will die Stadt Donauwörth ein neues Gewerbegebiet ausweisen. Erste Interessenten sind schon da.

Von Wolfgang Widemann

Direkt an der B16 am Rand von Riedlingen soll in absehbarer Zeit ein neues Gewerbegebiet entstehen. Der Donauwörther Stadtrat startete nun das planungsrechtliche Verfahren dafür.

