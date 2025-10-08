Einsatz in Gummistiefeln: Lions packen im Naturschutzgebiet mit an

In bewährter Tradition treffen Aktive des Lions-Clubs Donauwörth sich an einem Samstagvormittag im September, um im Naturschutzgebiet im Osterried der Verbuschung vorzubeugen. Kürzlich waren es 15 Lions bzw. deren Familienmitglieder, die zu den Forken und Rechen griffen und das kurz zuvor gemähte Schilf aufhäuften. Diese Haufen wurden später von landwirtschaftlichen Maschinen aufgenommen und weiterverwertet. Das Herausfordernde an diesem Einsatz: Da es in der Nacht zuvor ein heftiges Gewitter gegeben hatte, stand das Wasser im Osterried stellenweise kniehoch. Das feuchte Mahdgut aus den Pfützen zu bewegen, geriet zum Kraftakt und wer nur halbhohe Gummistiefel trug, bekam nasse Füße. Doch davon ließ sich niemand abschrecken. „Danke an alle, die dabei waren und der Wetterlage wegen sogar bis in den Nachmittag hinein arbeiteten“, sagt Kay Wannick, Osterried-Beauftragter des Lions-Clubs Donauwörth. Besonderen Dank spricht er dem ehemaligen Naturschutzbetreuer des Landkreises Donau-Ries, Roland Scholz, aus. Dieser ist inzwischen Pensionär, ließ es sich jedoch nicht nehmen, traditionsgemäß die Arbeiten zu koordinieren und mit anzupacken. Eigentümer des Areals ist der Landkreis Donau-Ries; die Biotopflächen haben Mitglieder des Lions-Clubs Donauwörth angelegt.

