Erfolgreiche Teilnahme der Hans-Leipelt-Schule am Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Einige Schülerinnen und Schüler der Hans-Leipelt-Schule nahmen erfolgreich am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil und erlebten eine spannende Zeit in Erfurt. Zu Beginn des Schuljahres entwickelten sie unter der Leitung von Herrn Bauer kreative Videobeiträge, darunter „The déjà-vu“ und „A sporty rescue“, die an eine Jury in Bonn geschickt wurden. Die besten zwölf Teams, darunter das der Hans-Leipelt-Schule, wurden Ende November vergangenen Jahres zur Siegerrunde eingeladen. In Erfurt erarbeiteten die Schüler in neuen Gruppen ein Theaterstück in Fremdsprachen. Sie nahmen an Workshops zu Stimme und Auftreten teil, bevor sie ihre Stücke präsentierten. Die Auszeichnung unserer Schule krönte den Wettbewerb: Das Team „Brätel-Brater“, mit Valentin Eberle, belegte den dritten Platz. Der zweite Platz ging an „Astronauten-Ausstatter“ mit Felicitas Moll. Der erste Platz wurde an das Team „Anna-Amalia-Archivisten“ vergeben. Somit gingen alle Plätze auf dem Treppchen an die Hans-Leipelt-Schule. Zusätzlich wurden die Videobeiträge einzeln prämiert: „The déjà-vu“ belegte bundesweit den ersten und „A sporty rescue“ den zweiten Platz. Der Wettbewerb war für die Schülerinnen und Schüler ein unvergessliches Erlebnis und für unsere Schule eine herausragende Auszeichnung.

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundeswettbewerb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fremdsprache Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis