6,3 Millionen für Ersatzneubau des Bürgerspitals

Mit Hilfe des bayerischen Förderprogramms „PflegesoNah“ entstehen immer mehr Pflegeplätze in Bayern. Darauf hat Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach am Freitag anlässlich eines Förderbescheids für 115 Pflegeplätze in Donauwörth hingewiesen.

Die Ministerin: „In Bayern werden 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause betreut und versorgt. Es ist deshalb enorm wichtig, das Angebot an Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen auszubauen. Durch den Ersatzneubau des Bürgerspitals entstehen im Sozialquartier Donauwörth zusätzlich drei Kurzzeit- und 20 Tagespflegeplätze, die die häusliche Pflege stärken werden. Darüber hinaus werden 90 Pflegeheimplätze gefördert, wodurch das bisherige Angebot von 60 Plätzen um die Hälfte gesteigert werden kann. Diese Plätze kommen dann zum Tragen, wenn eine häusliche Pflege trotz aller Bemühungen der pflegenden An- und Zugehörigen sowie der Pflegedienste nicht mehr ausreichen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt mit über 6,3 Millionen Euro fördern können.“

Das Sozialquartier in Donauwörth wird zum wichtigen Anlaufpunkt

Der Ersatzneubau für das bestehende Bürgerspital ist notwendig geworden, da das vorhandene Gebäude aufgrund des hohen Alters die aktuellen gesetzlichen pflegerischen Rahmenbedingungen nicht mehr einhält und ein Umbau wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Das Bauvorhaben, durch das das Sozialquartier Donauwörth entsteht, zeichnet sich durch ein Gesamtkonzept mit einem abgestuften Angebot an pflegerischen Leistungen aus. Das Sozialquartier wird dadurch zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die Region. Dies wird durch den geplanten Mehrgenerationentreffpunkt mit Café und Mehrzweckraum sowie eine Vielzahl an angebotenen Serviceleistungen, wie beispielsweise ein Wäscheservice oder die Begleitung zu Arztterminen, für die älteren Menschen der Region zusätzlich unterstützt. Antragstellerin und künftige Bauherrin des Projekts ist die Schleich & Haberl Sozialimmobilien Donauwörth GmbH & Co. KG.

Weitere Informationen rund um die Förderrichtlinie finden Interessierte im Internet auf der Website des Landesamts für Pflege unter www.lfp.bayern.de/pflegesonah-investitionskostenrichtlinie/. (AZ)