Felix Walcz bringt Donauwörth zum Tanzen

Plus Bei der Konzert-Reihe "Livesessions Donauwörth" startet Felix Walcz als erster Künstler auf die Bühne. Im Zeughaus steht kaum jemand still.

Die bunten Scheinwerfer am Eingang des Zeughauses in Donauwörth verraten schon von außen: Hier ist heute etwas geboten! Im Inneren zwischen stimmungsvollem, lilafarbenem Licht und Kerzenschein ist der graue Kleinstadtflair der Straßen wie verflogen, an diesem Samstagabend heißt es: Donauwörth tanzt, Donauwörth feiert.

Als Auftakt der Konzertreihe "Livesessions Donauwörth", die Marius Bartl und Felix Sprater mit Unterstützung der City Initiative und des Kulturbüros Donauwörth ins Leben gerufen haben, betritt Felix Walcz aus Nördlingen die Bühne.

Felix Walcz gibt Coverversionen in Donauwörth eine ganz persönliche Note

Für den jungen Musiker ist Musik Leidenschaft, große Emotion und pure Freude - das wird an diesem Abend mehr als deutlich. Walcz tritt mit Coversongs auf, doch Lieder stumpf nachzuspielen ist die eine Sache. Ihnen in akustisch angehauchten, eigenen Versionen eine ganz neue Note zu geben aber die Kunst. Und die beherrscht der Nördlinger zweifelsohne.

Der junge Nördlinger Musiker begeisterte mit professionellen Gitarrenklängen und einer außergewöhnlichen Stimme. Foto: Ilona Schmid

Mit geschickten Griffen entlockt er seiner Gitarre flotte Akkordreihenfolgen, verblüffende Soli und sanfte Melodien. Unterstützt durch Raphael Haberkern am Piano entstehen aus Rock- und Popklassikern ganz neue Versionen, die Walcz mit seiner einzigartigen, leicht rauchigen Stimme perfekt komplettiert.

Gitarre, Piano, unvergleichliche Stimme - mehr braucht es nicht

Walcz bietet dem Publikum eine musikalisch breite Auswahl: "Wir spielen Lieder, die gute Laune machen, auch, wenn man vielleicht nicht immer gut gelaunt ist." Wincent Weiss, Mando Diao oder Provinz: Von Klassikern wie "Wonderwall" von Oasis, über bekannte deutsche Songs wie "Über sieben Brücken musst du gehen" bis hin zu neueren Liedern wie "Pocahontas" von AnneMayKantereit ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Immer wieder animiert der Musiker die rund 40 Zuschauer zum Mitklatschen und Mitsingen und spätestens bei "Ein Kompliment" der Sportfreunde Stiller ist die Stimmung des zu Beginn noch etwas zögerlichen Donauwörther Publikums ausgelassen. Als nach rund zwei Stunden die letzten Töne des finalen Lieds des Abends ertönen, fordern die Zuschauer gleich zwei Zugaben - Walcz und Haberkern improvisieren kurzerhand und erfüllen zwei Musikwünsche.

Die "Livesessions Donauwörth" bescheren einen unvergesslichen Abend

Am Ende des Konzertes steht fest: Felix Walcz ist der Star des Abends. Doch ebenfalls hervorzuheben sind alle Bemühungen, die im Hintergrund liefen und laufen. Marius Bartl, Felix Sprater und ihr Team stecken sowohl bei der Dekoration als auch hinter der Bar Herzblut und Begeisterung in das Projekt. Und ihr Programm hält schon jetzt, was es verspricht: "Ein cooles Event für alle, die Lust auf Singen, Tanzen und Feiern haben - mit echter Livemusik und fairen Preisen."

Information: Am 27. Mai versprechen Proud4 energiegeladene Atmosphäre, die zum Tanzen einlädt. Der dritte Auftritt mit Matze Semmler am 17. Juni verbindet zwei Welten: Livemusik und Techno. Tickets und weitere Informationen sind unter livesessions-donauwoerth.de zu finden.