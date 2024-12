"Fröhliche Weihnacht" an der Ludwig-Auer- Mittelschule

Über 100 Akteure stimmten in der vollbesetzten Aula ihre stolzen Eltern und zahlreiche Gäste auf das kommende Weihnachtsfest ein: Ausdrucksstarker Tanz, akrobatisches Turnen, beschwingter Sound der drei schulischen Bands und des Chors sowie besinnliche und humorvolle Wortbeiträge ergänzten sich zu einem vielfältigen Programm. Das Motto „Bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig, sondern das Licht“ wurde auf die Menschen übertragen: Auch bei ihnen kommt es nicht auf Äußerlichkeiten wie Größe und Aussehen an, sondern allein auf das Licht, mit dem sie die Welt für andere ein wenig heller machen. Mit ihren Auftritten brachten die Kinder und Jugendlichen viel Licht in die dunkle Aula und sie zauberten den Gästen ein Strahlen ins Gesicht.

