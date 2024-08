Führungsriege beim TTC Auchsesheim wieder vollständig

Wie immer hielt der TTC Auchsesheim seine diesjährige Generalversammlung im örtlichen Gasthaus Hoser ab. Dass wichtige Entscheidungen anstanden zeigt die hohe Teilnehmerzahl von 29 Mitgliedern die erschienen. Nach dem überraschenden und für den Verein sehr schmerzlichen Verlust ihres 1. Vorsitzenden Armin Strobel im vergangenen Herbst stellte man sich neu auf. Daher war der Tagesordnungspunkt „Nachwahlen“ auch der wichtigste des Abends. Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde nach seinem vorherigem, formellen Rücktritt vom Amt des Stellvertreters Alexander Kopp gewählt. In der Crew des Vorstands zurück ist nach einjähriger Pause Günther Surek, der nun als 2. Vorsitzender fungiert. Im Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr wurden die vielfältigen Aktivitäten des Vereins außerhalb des Sportbetriebs deutlich. Höhepunkte waren dabei unter anderem das Fischgrillen am Karfreitag sowie die Ausrichtung des Maifestes zusammen mit der Landjugend. Von positiven und soliden Zahlen konnte auch Kassenwart Roman Surek berichten. Jugendleiter Bernd Hochberger war sehr erfreut über den großen Zulauf beim Jugendtraining, wodurch für kommende Saison eine 2. Mannschaft gemeldet werden kann. Weitere Punkte waren die sportlichen Berichte der Mannschaftsführer der drei Herrenteams über die Saison 2023/24 und die Ehrung der Vereinsmeister. Hier setzten sich Moritz Kopp bei der Jugend und Günther Surek bei den Erwachsenen in spannenden Wettkämpfen dieses Jahr durch. (AZ)

