H&M bleibt in Donauwörth - zumindest vorläufig

Die H&M-Filiale in der Reichsstraße bleibt der Stadt Donauwörth vorerst erhalten.

Plus Lange hat man in Donauwörth gerätselt, nun ist es entschieden: Der schwedische Moderiese H&M hat seinen Mietvertrag in der Reichsstraße verlängert. Aber für wie lange?

Von Lara Schmidler

Es ist eine unerwartet freudige Botschaft, die die City Initiative Donauwörth (CID) am Dienstag in einer Pressemitteilung verlauten lässt: Entgegen des Trends der vergangenen zehn Jahre hat die schwedische Modekette H&M ihren Mietvertrag in der Donauwörther Reichsstraße nun verlängert. Für wie lange - das wird in der Pressemitteilung nicht erwähnt. Und das hat auch einen Grund.

Denn diese Information dürfe man nicht weitergeben, heißt es auf Nachfrage aus der CID. Darum müsse es bei der Aussage bleiben, die in der Pressemitteilung stehe: "H&M bleibt Donauwörth längerfristig erhalten", heißt es darin. Eine überraschende Entscheidung angesichts der Krise, in der sich der Textilhandel befindet und von der auch H&M nicht verschont bleibt. Begonnen hat der Negativtrend schon vor der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Lockdowns: Seit 2019 schließt der schwedische Konzern mehr Filialen als er neu eröffnet, rund 40 Läden weniger gibt es aktuell deutschlandweit im Vergleich zu vor vier Jahren. Auch Augsburg war bereits betroffen: Hier wurde die H&M-Filiale in der Annastraße im Sommer 2020 geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

