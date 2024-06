Donauwörth

Herzliches "Macht's gut" dem letzten G8-Jahrgang

Plus Am Gymnasium Donauwörth wurden die Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet: festliche Stimmung, Ehrungen besonderer Leistungen, tiefgründige Worte und ein bisschen Wehmut.

Von Heike Lammers-Harlander

Last but not least … Mit einer Feierstunde verabschiedeten sich 102 Abiturientinnen und Abiturienten am Freitag vom Gymnasium Donauwörth. Als letztem Jahrgang der G8-Reform fiel ihnen die Aufgabe zu, zu zeigen, dass auch ein „Turbo-Abitur“ sehr erfolgreich absolviert werden konnte. Drei Schülerinnen schlossen ihr Abitur mit der Bestnote 1,0 ab (Stefanie Bötsch, Jule Dußmann, Stephanie Lechner), 20 weitere Schülerinnen und Schüler, bestanden die Abiturprüfung mit „sehr gut“, mit insgesamt 38 Absolventen haben mehr als ein Drittel eine 1 vor dem Komma. Dementsprechend angemessen war der feierliche Einzug der Absolvia 2024 zu den Klängen von „Pomp and Circumstance“ durch das Große Blasorchester des Gymnasiums, das unter der Leitung von Christoph Keßler auch die gesamte Veranstaltung musikalisch umrahmte.

Der stellvertretende Schulleiter, Studiendirektor Markus Edenhofer begrüßte alle Anwesenden: „Diese Feier ist ein Höhepunkt im Schuljahr.“ Das diesjährige Abiturmotto „Rotstiftmilieu“ lieferte ihm die Steilvorlage, um der scheidenden Schülerschaft ans Herz zu legen, „gut gemeinte Korrekturvorschläge anzunehmen“. Sein Wunsch „Macht’s gut!“ war Abschiedsgruß und Motivationshilfe zugleich.

