Hund beißt Spaziergänger unvermittelt in die Wade

Das angeleinte Tier kam mit seiner Halterin dem 18-jährigen Donauwörther entgegen. Nach der Beiß-Attacke ging die Frau einfach weiter. Wer kann Hinweise geben?

Ein Spaziergang endete am Montagnachmittag für einen 18-jährigen Donauwörther unerwartet schmerzhaft und mit einer Behandlung in der Donau-Ries-Klinik. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann um 14.30 Uhr zu Fuß in der Parkstraße unterwegs, als ihm eine Frau mit angeleintem Hund entgegenkam. Das Tier biss den 18-Jährigen im Vorbeigehen unvermittelt so fest in die Wade, dass der junge Mann anschließend ärztlich versorgt werden musste. Die Halterin, von der lediglich bekannt ist, dass sie schwarze Haare hat und einen roten Mantel trug, setzte ihren Weg fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Hund wird folgendermaßen beschrieben: Schulterhöhe etwa 30 Zentimeter, weißes, langes Fell mit schwarzen Punkten. Nachdem der 18-Jährige Strafanzeige erstattet hat, ermitteln Beamte der PI Donauwörth nun wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)